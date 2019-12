SNS Bank in de fout met advies beleggingsverzekeringen

Nieuws|SNS Bank krijgt een boete van €30.000 van toezichthouder AFM. De bank heeft in 2007 in 13 van de 14 gevallen te weinig informatie opgevraagd bij consumenten om een goed advies te kunnen geven over hun beleggingsverzekering. De Consumentenbond vraagt SNS Bank hoeveel consumenten hiervan schade hebben ondervonden en of er sprake is van schadevergoeding.