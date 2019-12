Telfort gaat later incasseren

Nieuws|Telfort incasseert voortaan het abonnementsgeld voor internetklanten maximaal een week voorafgaand aan de abonnementsperiode. Dat is het gevolg van een verzoek daartoe van de Consumentenbond, naar aanleiding van een uitspraak van de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten. De bond waardeert de klantvriendelijke oplossing die is bereikt.

Telfort incasseerde het abonnementsgeld ruim 20 dagen voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode, bv op 10 maart voor de abonnementsperiode 1 april tot en met 30 april. De Geschillencommissie oordeelde naar aanleiding van een klacht dat die termijn onredelijk lang was. In de Algemene Voorwaarden was slechts bepaald dat de abonnementskosten vooraf in rekening worden gebracht. Naar aanleiding van de uitspraak van de Geschillencommissie heeft de Consumentenbond Telfort verzocht het incassobeleid voor al haar internetklanten aan te passen. Telfort heeft aangegeven haar klanten rechtstreeks over de wijziging te informeren (voor meer informatie, zie www.telfort.nl).

Klachten

De bond krijgt regelmatig klachten over incasso’s die lang voor aanvang van de periode worden gedaan. De Consumentenbond is van mening dat het moment van betalen zo dicht mogelijk in de buurt moet liggen van de periode waarover betaald wordt.