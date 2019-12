UPC moet klanten informeren over afknijpen

Nieuws|De Consumentenbond eist dat UPC aan klanten duidelijk maakt dat zij internetverkeer afknijpt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de beloofde snelheden. Volgens de bond is er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk omdat UPC zijn klanten hierover niet informeert. Daarnaast dient UPC zijn klanten te informeren over het recht dat zij hebben om het abonnement te beëindigen, omdat UPC door het afknijpen de geleverde dienst heeft gewijzigd. Komt UPC niet tegemoet aan de eisen, dan overweegt de bond juridische stappen.

Door het afknijpen neemt de snelheid van de internetverbinding af, met name bij het downloaden van muziek en films. Niet alleen de bond kreeg hier klachten over, klanten van UPC klagen steen en been op allerlei fora. In diverse media stelt UPC dat 1% van haar klanten zeer veel downloadt waardoor problemen op het netwerk ontstaan. Het percentage zware gebruikers doet echter niet ter zake. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Bedrijven moeten precies doen wat zij beloven. Vergelijk het met de aanbieding om in een restaurant onbeperkt spareribs te eten. Als je na één bord te horen krijgt dat je daarna alleen nog van de saladebar gebruik mag maken, dan voel je je bekocht.'

Forum

Klanten van UPC kunnen hun klachten en ervaringen kwijt op het forum van de Consumentenbond. Relevante berichten op het forum zullen zo nodig worden gebruikt in de verdere procedure. Binnengekomen klachten, onder andere via berichten op het forum van de bond, hebben ertoe bijgedragen dat de bond haar eisen nu op tafel legt.

Sommatiebrief Consumentenbond aan UPC