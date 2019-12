Winterbandenplicht in Duitsland

Nieuws|Eind november 2010 is de Duitse wetgeving rond winterbanden aangescherpt. De Duitse verkeersminister Ramsauer heeft de vage aanduidingen in de bestaande wet verduidelijkt. Bij ijzel en sneeuw zijn nu winterbanden voor elke auto die op de Duitse wegen rijdt verplicht.

Vooral de begrippen ‘winterbanden’ en ‘winterse omstandigheden’ zijn verduidelijkt. Onder 'winterse omstandigheden' wordt nu verstaan 'ijzel, gladheid door sneeuw, sneeuwmodder en gladheid door ijs- of rijpvorming'. En het begrip 'winterbanden' is nu gedefinieerd als 'banden met het sneeuwvloksymbool'.

All weatherbanden (of vier seizoenenbanden) en banden met het M+S logo zijn ook toegestaan. De Consumentenbond heeft in zijn bandentests geconstateerd dat sommige Aziatische zomerbanden echter dat M+S logo ten onrechte gebruiken, daarom adviseert de bond winterbanden met het sneeuwvloksymbool toe te passen.

Lees ook: