Aantal koopzondagen blijft beperkt

Politiek Den Haag passeert met de beslissing over de koopzondag zowel consumenten als winkeliers. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de consumenten wil dat gemeenten in overleg met de lokale bevolking en de plaatselijke winkeliers zelf bepalen wanneer de winkels open zijn, zonder bemoeienis van het Rijk. De Consumentenbond steunt die opvatting, want op lokaal niveau weet men het best wat belangrijker is: winkelen of zondagsrust. Bovendien is het bijna onmogelijk om objectief vast te stellen wat een plek of wijk tot een ‘toeristisch gebied’ maakt. Op dat punt is ook in de huidige regelgeving al veel onduidelijkheid.

Winkeltijdenwet

De nieuwe Winkeltijdenwet – waarin onder andere het aantal koopzondagen wordt geregeld – gaat waarschijnlijk pas eind 2010 in. Eerst moet de wet nog naar de Eerste Kamer.