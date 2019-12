Dien aanvraag vergoeding IceSave op tijd in!

Nieuws|Consumenten met spaargeld bij IceSave hebben nog tot en met 16 maart 2009 de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij De Nederlandsche Bank tot vergoeding van het spaartegoed onder het depositogarantiestelsel. Let op: bij een en/of rekening moeten beide rekeninghouders een aanvraag doen voor vergoeding.

Een aanvraagformulier kan via 0800- 0201068 opgevraagd worden. Meer informatie over ICeSave is te vinden op de website van DNB onder het dossier IceSave.

Garantiestelsel

In oktober 2008 verhoogde de minister van Financiën tijdelijk (namelijk tot oktober 2009) het bedrag dat spaargeld van Nederlandse consumenten garandeert, mocht hun bank failliet gaan. In geval van faillissement wordt er €100.000,- per instelling per persoon gegarandeerd. In het geval van een en/of rekening geldt dit voor per rekeninghouder. Vooralsnog raadt de bond aan spaargeld te spreiden over Nederlandse banken met een vergunning van DNB die volledig onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen.