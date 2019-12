Achmea, tref schikking in woekerpolisaffaire!

Met deze deal hebben nu vijf grote verzekeraars een schikking getroffen die een acceptabele tegemoetkoming kan zijn voor de te hoge kosten die zij bij consumenten in rekening hebben gebracht. Voor consumenten een goed alternatief voor de gang naar de rechter of een klacht bij het Klachten instituut Financiële Dienstverlening. Uiterlijk 2011 krijgen consumenten een concreet aanbod van Aegon voor compensatie in hun persoonlijke situatie. Naast Achmea moeten ook de kleinere verzekeraars nog een schikking treffen met de stichtingen voor compensatie van gedupeerde consumenten.

Compensatie

In 2006 concludeerde de AFM dat er van alles mis was met beleggingsverzekeringen. Producten die consumenten op grote schaal hadden afgesloten om bijvoorbeeld hun hypotheek af te lossen of als inkomensvoorziening voor de oudedag. In 2008 heeft de AFM vastgesteld welke kosten er in rekening gebracht werden door verzekeraars en hoe hoog die zijn. Met de schikkingen wordt compensatie gezocht.