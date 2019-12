Groepsactie Telfort en Ziggo succesvol

Nieuws|Telfort en Ziggo hebben klachten van leden van de Consumentenbond voortvarend opgelost. Dat blijkt uit de evaluatie van de groepsactie die de bond eind maart 2009 opstartte. De bond blijft het functioneren van deze providers in de gaten houden via de Providermonitor die tweemaandelijks in de Digitaalgids wordt gepubliceerd. In bijna twee maanden tijd ontving de bond 319 klachten over Telfort en 410 klachten over Ziggo, met name over slecht of niet functionerende telefoon- en internetverbindingen.