Adviesprijs uit de duim gezogen

Nieuws|Winkels misbruiken in advertenties nogal eens de term 'adviesprijs'. Dat blijkt uit een kleine steekproef van de Consumentenbond. De term adviesprijs mag alleen gebruikt worden als de genoemde adviesprijs daadwerkelijk door de fabrikant of importeur is vastgesteld en via een prijslijst opvraagbaar is voor consumenten.