Nationale Afmeldweek tegen ongewenste reclame

Nieuws|Voor consumenten die zich ergeren aan ongewenste telefoontjes, sms-jes en reclame in de brievenbus organiseert de Consumentenbond van maandag 28 september tot en met 2 oktober de Nationale Afmeldweek.

Dit is dé actieweek die mensen meer bewust moet maken van hun digitale schaduw en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Met de Afmeldwizard op consumentenbond.hyves.nl biedt de bond tien praktische handreikingen om een einde te maken aan ongevraagde aanbiedingen.

Aanleiding voor deze actieweek is de inwerkingtreding van het Bel-me-niet-register op 1 oktober aanstaande. De Consumentenbond heeft zich jarenlang ingezet voor de komst van dit register. De actieweek helpt consumenten nóg een stap verder dan het Bel-me-niet register. Voor tien categorieën van ongewenste reclame, zoals sms-diensten of telefonische verkoopgesprekken, geeft de Afmeldwizard met een muisklik aan hoe afmelden en stopzetten werkt.

De Hyves-pagina van de Consumentenbond biedt meer dan alleen die tien handreikingen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Elke dag publiceren we een tip van de dag om baas te blijven over je eigen privégegevens. Daarnaast vragen we alle Hyvers ons te helpen om met deze actie zoveel mogelijk mensen te bereiken. Iedereen kan onze gadget met afmeldtips op het eigen profiel plaatsen. Wie dat doet, maakt dagelijks kans op een iPod nano.'

Privégegevens

Volgens het CBP staat ieder persoon in 250 tot duizenden bestanden geregistreerd. Daarom is het zo belangrijk dat consumenten zorgvuldig omgaan met hun privégegevens en er ook zelf voor zorgen dat deze gegevens geen eigen leven gaan leiden. De Consumentenbond pleit er voor dat bedrijven en overheden alleen relevante en noodzakelijke gegevens vragen en dat die informatie niet mag worden gebruikt voor andere doeleinden.