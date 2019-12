Afspraken UPC en Consumentenbond over afknijpen

Het afknijpen speelde in augustus. Sindsdien heeft UPC het afknijpen stapsgewijs verminderd. En op 15 september 2009 is de internetaanbieder er geheel mee gestopt. Als UPC in de toekomst toch weer start met afknijpen, dan komt er eerst een contractuele bepaling waarin het afknijpbeleid wordt vastgelegd. Dat heeft de Consumentenbond met UPC afgesproken. Daarnaast geeft UPC op zijn website uitleg over het afknijpen van nieuwsgroepen en ‘peer-to-peer-verkeer’ (gebruikt voor het downloaden en uitwisselen van films en muziek), zoals dat in augustus plaatsvond. De bond is tevreden met deze toezeggingen en het dreigende kort geding is hiermee van de baan. Wel blijft de bond van mening dat consumenten een wettelijke reden hebben om – bij onaangekondigd afknijpen – hun contract tussentijds op te zeggen. Dit aspect wordt momenteel onderzocht door toezichthouder OPTA.

Regelgeving

Het ministerie van Economische Zaken organiseert op 5 november een conferentie waarbij ook het onderwerp ‘afknijpen’ aan bod komt. Uit een recent rapport van Dialogic blijkt dat ongeveer 1 op de 3 consumenten te maken heeft met het bewust beperken van downloadsnelheden, zonder dat ze daarover zijn geïnformeerd. De Consumentenbond vindt dat aanbieders hun beleid onmiddellijk moeten aanpassen en pleit op de conferentie voor regelgeving die providers verplicht om duidelijkheid te verschaffen. Bedrijven die nu afknijpen, moeten kiezen: ermee stoppen of klanten informeren.