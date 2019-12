Afspraken over oplossen internetklachten Telfort en Ziggo

Nieuws|De Consumentenbond heeft met Telfort en Ziggo afspraken gemaakt naar aanleiding van voortdurende klachten van leden over deze internetproviders. Consumenten krijgen bijvoorbeeld te maken met telefoonverbindingen die wegvallen of internetverbindingen die uitvallen.

De Consumentenbond krijgt veel klachten van leden over de combidienst internet en telefonie, met name over de kwaliteit van de verbinding. Dat blijkt ook uit de Providermonitor die tweemaandelijks in de Digitaalgids wordt gepubliceerd. 29% van de klachten gaat over Telfort en ongeveer 40% van de klachten gaat over Ziggo. Met beide internetproviders heeft de bond de volgende afspraak gemaakt om de bestaande problemen op te lossen:

Zowel Telfort als Ziggo belooft de klachten die de Consumentenbond bij het bedrijf aandraagt snel op te lossen. Leden van de Consumentenbond kunnen zich bij de bond melden en meedoen aan deze actie, de actie loopt van 27 maart tot en met 17 mei 2009 en deelname is gratis. Aanmelden kan vanaf vrijdag 27 maart via de website van de bond. Deze actie is bedoeld voor consumenten die ondanks het direct aanspreken van Telfort of Ziggo nog steeds klachten hebben.

De Consumentenbond heeft de gesprekken met beide providers over deze actie als constructief ervaren en vindt het positief dat beide bedrijven meewerken aan het oplossen van de bestaande klachten. De bond gaat nauwlettend in de gaten houden of de beloftes van Telfort en Ziggo daadwerkelijk op korte termijn tot een daling in het aantal bestaande klachten leidt.