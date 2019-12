Alledaagse voeding na 2 jaar nog veel te zout

Nieuws|Ondanks de vele beloftes vanuit de levensmiddelenindustrie zit er nog steeds onnodig veel zout in tal van alledaagse producten. Alleen brood is minder zout dan in april 2007, maar beleg, kant-en-klaarproducten, snacks en soep zijn nog net zo zout als tweeënhalf jaar geleden.

In een aantal gevallen is het zoutgehalte zelfs gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De belangrijkste conclusies uit de test komen zaterdagavond (10 oktober) uitgebreid aan de orde in het consumentenprogramma Kassa!

Voor het zoutonderzoek onderzocht de bond dezelfde producten als bij een eerdere test in 2007. Het enige product met minder zout is brood. Deze grote vooruitgang is zeer waarschijnlijk het gevolg van de op verzoek van de bakkers zelf aangepaste Warenwet. De Consumentenbond concludeert op basis van het onderzoek dat consumenten nog steeds dagelijks een overdosis zout binnen krijgen. Nederlanders eten per dag ongemerkt gemiddeld 9 gram zout, veel meer dan de aanbevolen hoeveelheid (1 gram) en ook ruim boven het overheidsadvies van maximaal 6 gram. Te veel zout zorgt voor een hogere bloeddruk, wat op termijn kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. Zout is op die manier de oorzaak van enkele duizenden vermijdbare sterfgevallen per jaar.

De Consumentenbond wil dat fabrikanten en supermarkten eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast moet de overheid het voortouw nemen in deze impasse. Dat betekent concrete afspraken maken met de levensmiddelenindustrie. Tot slot pleit de bond voor duidelijke informatie. Nu staat ‘zout’ nauwelijks op het etiket. Vaak wordt wel de hoeveelheid ‘natrium’ vermeld, maar daar moeten consumenten dan zelf een ingewikkelde rekensom op loslaten.

De bond deed ook onderzoek onder consumenten. Daaruit blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de effecten van zout. Zo denkt 30% dat zout goed voor je is en 70% weet niet wat de geadviseerde maximum hoeveelheid zout per dag is. Driekwart van de consumenten wil duidelijke informatie op het etiket en er is een meerderheid voor het etiketteren van zout in plaats van natrium.

In april 2007 zette de Consumentenbond het zoutprobleem al op de kaart door middel van het symposium ‘Opzouten’. De kern van het probleem is dat alledaagse levensmiddelen zo veel zout bevatten dat consumenten zich onmogelijk kunnen houden aan het overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag. Het is daarmee een goed bedoeld maar onuitvoerbaar advies. Dit in tegenstelling tot andere adviezen, zoals stoppen met roken of 2 ons groente en 2 stuks fruit. Al tijdens het symposium Opzouten werd door de koepel van levensmiddelenbedrijven (FNLI) een actieplan aangekondigd. Dat kwam er uiteindelijk pas eind 2008, maar de belangrijkste doelstelling uit dat plan – 12% minder zout in 2010 – vindt de Consumentenbond veel te vrijblijvend. Deskundigen zijn het erover eens dat een zoutreductie van 10% al per direct haalbaar is, zonder dat de consument het proeft. Bovendien blijkt uit het onderzoek van de bond overduidelijk dat er in de afgelopen tweeënhalf jaar concreet geen enkele voortgang is geboekt.

Categorie Zout gemiddeld (g/100g) 2009 Zout gemiddeld (g/portie) 2009 Ten opzichte van 2007 Wit brood 1,2 0,4 zoutgehalte licht afgenomen Bruin brood 1,2 0,4 zoutgehalte ongeveer gelijk Kant-en-klare nasi/bami 1,1 5,4 zoutgehalte ongeveer gelijk Pizza 1,4 5,1 zoutgehalte ongeveer gelijk Tomatensoep uit blik 0,8 2,1 zoutgehalte ongeveer gelijk Doperwten 0,6 0,9 zoutgehalte licht toegenomen Kaas 48+ 1,7 0,3 zoutgehalte licht toegenomen Knakworst 2,0 0,5 zoutgehalte licht toegenomen Kroketten 1,3 1,0 zoutgehalte licht toegenomen Roerbaksaus 1,9 1,5 zoutgehalte licht toegenomen Sandwichspread 1,4 0,3 zoutgehalte licht toegenomen Speculaas 1,0 0,1 zoutgehalte licht toegenomen Borrelnootjes 2,9 0,6 zoutgehalte toegenomen Schouderham 2,7 0,3 zoutgehalte toegenomen

Lees ook: