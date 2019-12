Bel-me-niet-register van start

De Consumentenbond adviseert consumenten die zich willen ontdoen van andere vormen van reclame de Afmeldwizard op consumentenbond.hyves.nl te bezoeken.

Met de inwerkingtreding van het bel-me-niet-register bestaat er niet langer 1 loket waar consumenten zich voor allerlei vormen van ongewenste boodschappen kunnen afmelden (zoals dat bij Infofilter wel was). Het oude Infofilter wordt onderverdeeld in 3 registers: bel-me-niet voor telemarketing, postfilter voor geadresseerde reclame en onderzoekfilter voor marktonderzoek. Vooralsnog blijven alle registers bereikbaar via de website www.infofilter.nl. De Consumentenbond vraagt staatssecretaris Frank Heemskerk er voor te zorgen dat er in de toekomst ook één ingang blijft waar consumenten zich kunnen afmelden voor marktonderzoek, telemarketing en geadresseerde reclame. Daarnaast moet ook het afmelden voor ongewenste sms-abonnementen via dit loket toegankelijk worden.

Afmeldwizard

In de week van 28 september tot en met 2 oktober organiseert de Consumentenbond de Nationale Afmeldweek. Deze actieweek tegen ongewenste reclame moet mensen meer bewust maken van hun digitale schaduw en wat zij daar zelf aan kunnen doen.