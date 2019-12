Bellen en surfen op vakantie goedkoper

Nieuws|De kosten voor mobiele telefonie vanuit andere EU-landen zijn per 1 juli 2009 aan banden gelegd. Het Europese parlement heeft maximale tarieven ingesteld voor bellen, sms-en en surfen binnen de EU. Een sms versturen vanuit een andere EU-land kost inclusief BTW maximaal 13 cent. Mobiel bellen kost straks maximaal 51 cent per minuut. Bovendien moeten de aanbieders na de eerste halve minuut verplicht per seconde afrekenen.

De verwachting is dat mobiel internet in het buitenland geleidelijk ook goedkoper gaat worden. Nu geldt een maximum van 1 euro per megabyte, in 2011 moet dit gedaald zijn tot maximaal 50 cent. Hoeveel goedkoper het voor consumenten wordt, is nog niet duidelijk, omdat het tarief voor mobiel internet alleen geldt voor wat de aanbieders elkaar onderling in rekening mogen brengen.

Klachten

Ondanks de prijsdalingen doen consumenten er goed aan om, voordat zij naar het buitenland gaan, zich goed te informeren over de tarieven van hun aanbieder. Dat geldt zeker voor het gebruik van mobiel internet in het buitenland. Wie de kosten te hoog vindt, kan mobiel internet op de telefoon uitzetten en kiezen voor het gebruik van wifi-hotspots. In 2007 opende de bond een meldpunt waarop honderden klachten binnenkwamen van consumenten die terug van vakantie torenhoge rekeningen ontvingen van soms wel meer dan 1.000 euro.