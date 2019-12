Belofte totaalverbod bonussen niet nagekomen

Nieuws|Met de introductie van de nieuwe regelgeving voor financiële adviseurs zijn de regels rond bonussen aangescherpt. De belofte dat er een totaalverbod op bonussen zou komen, is echter niet waargemaakt, zo concludeert de Consumentenbond. Kwaliteitsvergoedingen, zoals gratis adviessoftware of het aanbieden van seminars, blijven mogelijk en zijn daarmee nog steeds een perverse stimulans voor tussenpersonen om een bepaald product te verkopen.

Voor financieel tussenpersonen kan het erg lucratief zijn om gebruik te maken van een kwaliteitsvergoeding die bijvoorbeeld een aanbieder van hypotheken aanbiedt. Dat scheelt hem tijd en dus geld. Daarmee komt de objectiviteit van het advies van de tussenpersoon in een kwaad daglicht te staan. Dit beïnvloedt de concurrentie in de markt doordat aanbieders die hun kosten laag willen houden dit soort diensten niet kunnen aanbieden. Daarmee zijn die producten minder aantrekkelijk voor een tussenpersoon om te verkopen en dat is nadelig voor de klant.

Kwaliteitsvergoedingen

De onduidelijke definitie van de kwaliteitsvergoedingen maakt het moeilijk te bepalen wat nu wel en wat niet is toegestaan. Daarmee krijgt de toezichthouder een hele zware rol toebedeeld om te bepalen of er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van deze kwaliteitsvergoedingen. De AFM heeft in het verleden echter ook niet kunnen voorkomen dat bonussen tot perverse situaties leidden.