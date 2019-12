EU: consumentenbescherming bij online marketing

Kuneva kondigde dat aan tijdens een privacy-conferentie van de Europese koepel van consumentenorganisatie (BEUC), die op 12 november in Brussel werd gehouden. De EU-commissaris wil dat consumenten vooraf goed en duidelijk worden geïnformeerd over het gebruik van hun gegevens.

Zijn online advertenties op basis van het clickgedrag van consumenten een bedreiging voor de privacy? Of is het juist een uitkomst om alleen advertenties te zien op basis van je eigen interesses en voorkeuren? En hoe diep mogen bedrijven in het internetverkeer van consumenten kijken om op basis daarvan aanbiedingen te doen? Deze en vele andere vragen kwamen tijdens de conferentie aan bod. Kuneva maakte duidelijk dat zij dit onderwerp hoge prioriteit geeft. Consumenten moeten er ook voor kunnen kiezen om gevrijwaard te blijven van gerichte advertenties, reclameboodschappen waarbij al rekening is gehouden met de voorkeuren en het clickgedrag van de internetter.

Behavioral targeting

Veel diensten en informatie op internet lijken gratis. Maar vaak worden deze gefinancierd met online advertenties, waarmee het clickgedrag en dus de interesses van consumenten worden gevolgd. Op basis daarvan worden klantprofielen opgesteld. Consumentenbond-directeur Bart Combée leidde tijdens de conferentie in Brussel een debat over ‘behavioral targeting’ (gedragsgericht adverteren). Deelnemers aan het debat waren onder ander Google, het online marketingbedrijf Phorm en Privacy International.