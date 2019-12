Consument beter beschermen bij telefonische verkoop

Nieuws|Staatssecretaris Frank Heemskerk gaat op verzoek van de Tweede Kamer bekijken wat er moet veranderen om consumenten beter te kunnen beschermen tegen dubieuze telefonische verkooppraktijken. De Consumentenbond pleit voor een systeem waarbij de koop pas definitief is als mensen die in eerste instantie telefonisch ‘ja’ zeggen, vervolgens uit eigen beweging nogmaals ‘ja’ zeggen nadat het bedrijf hen schriftelijk heeft geïnformeerd over belangrijke zaken als contractduur, prijs, opzegtermijn en andere voorwaarden.

De Consumentenbond ontvangt dagelijks klachten over telefonische verkoop. In het systeem dat de bond voor ogen staat, heeft de consument altijd het laatste woord. Door het positief beantwoorden van de brief of e-mail wordt de koop een feit. Doet de consument niets, dan is er ondanks de telefonische ‘ja’ geen sprake van een koopovereenkomst. Dit systeem zou in de plaats moeten komen van de huidige werkwijze met zeven dagen bedenktijd. Naast het nieuwe systeem met zowel een telefonische als een schriftelijk ‘ja’, wil de Consumentenbond ook dat toezichthouders, zoals de Consumentenautoriteit, meer mogelijkheden krijgen om snel(ler) en effectiever op te treden bij wervingspraktijken die in strijd zijn met de wet.

Pretium

De zoektocht van staatssecretaris Heemskerk naar eventuele wettelijke aanpassingen om consumenten nog beter te beschermen komt voort uit een debat in de Tweede Kamer over Pretium Telecom. Dit bedrijf is door de Consumentenautoriteit beboet op grond van de huidige regels voor telefonische verkoop. Pretium is in beroep gegaan tegen de straf, maar los daarvan zijn de termijnen waarbinnen het bedrijf zijn leven moest beteren inmiddels ruimschoots verstreken. Of Pretium inderdaad zijn leven gebeterd heeft wil de Consumentenautoriteit nog niet zeggen, iets wat de Consumentenbond betreurt. Staatssecretaris Heemskerk eist uiterlijk 1 mei duidelijkheid.