Bespaar gemiddeld 35% met supermarkt-huismerk

Consumenten zijn gemiddeld 35% goedkoper uit als ze in de supermarkt alleen voor huismerken kiezen. Dat blijkt uit de nieuwste prijspeiling van de Consumentenbond. Nettorama is zowel bij de A-merken als met zijn huismerk (Perfekt) de goedkoopste supermarkt. Super de Boer en MCD zijn op beide fronten het duurst.

A-merken zijn bij Nettorama 12% goedkoper dan bij Super de Boer en MCD. Bij de huismerken loopt het prijsverschil tussen diezelfde winkels op tot 24%. Andere supers met relatief voordelige A-merken zijn naast Nettorama ook Dirk van den Broek, Digros, Bas van der Heijden en Hoogvliet. Bij de huismerken is Nettorama veruit het goedkoopst, op enige afstand gevolgd door Deen (huismerk Perfekt) en Vomar (O’lacy).

Aldi en Lidl

De Consumentenbond bezocht eind april 76 filialen van 21 supermarktketens. Overal zijn de prijzen genoteerd van 100 vooraf geselecteerde A-merkartikelen (zoals Hak appelmoes, Coca Cola en Calvé mayonaise) en 75 huismerkproducten. Bij supermarkten met meerdere huismerken is steeds gekozen voor producten die in prijs het eerstvolgende alternatief vormen voor een A-merk. Aldi en Lidl zijn niet opgenomen in de ranglijsten omdat zij zelden A-merken verkopen en ook geen overkoepelend huismerk in de schappen hebben. Los daarvan zijn Aldi en Lidl met hun assortiment wel erg voordelig.

