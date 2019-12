Beter toezicht als oplossing tegen overkreditering

Nieuws|Beter toezicht op naleving van de regels is de beste oplossing voor ongewenste overkreditering. Dat stelt de Consumentenbond in zijn reactie op de plannen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de hypotheeknorm aan te scherpen. Om consumenten te beschermen tegen de risico’s van een hypotheeklening moeten banken en financieel adviseurs zich beter aan de regels houden. Daarnaast pleit de bond ervoor een financiële bijsluiter voor hypotheken te introduceren. Dit om mensen meer bewust te maken van de risico’s van een eigen woning.

De Consumentenbond is grotendeels tegen aanscherping van de hypotheeknorm, zoals de AFM voorstelt. De door de AFM gesuggereerde problemen zijn onvoldoende onderbouwd. Uit onderzoek van de bond blijkt dat van de 9755 geraadpleegde huizenbezitters slechts 1,5% aangeeft door te hoge hypotheeklasten in betalingsproblemen te zitten. Onvoorziene omstandigheden zoals plotselinge arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of onvoorziene medische kosten zijn veel belangrijkere oorzaken waardoor consumenten in financiële problemen komen, naast uitgaven voor de kinderen.

Huizenmarkt

Als de voorstellen van de AFM doorgaan wordt het voor consumenten veel moeilijker een hypotheeklening aan te gaan. Als er bijvoorbeeld niet meer dan 100% van de aankoopwaarde van een huis hypothecair geleend mag worden, moeten consumenten de bijkomende kosten koper, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten, zelf bij elkaar sparen. Dit komt neer op zo'n 10% van de koopsom. Met name starters op de woningmarkt zullen daardoor geneigd zijn de aanschaf van hun eerste woning uit te stellen. Ook kunnen de huizenprijzen als gevolg van deze maatregelen verder dalen, met negatieve gevolgen voor de mensen die door betalingsproblemen al gedwongen zijn hun huis te verkopen. Daarmee is het door de AFM voorgestelde middel erger dan de kwaal.

Kosten van kinderen

Wel goed vindt de Consumentenbond het voorstel van de AFM om de hypotheeknorm voor gezinnen aan te passen. Ook uit onderzoek van de bond blijkt dat deze groep de kosten die kinderen met zich meebrengen, onderschat.

Reactie Consumentenbond op aanscherpen hypotheeknorm (pdf).