Bart Smit belooft beterschap inzake garantie

Nieuws|Wie met een kapot computerspel teruggaat naar Bart Smit wordt dikwijls naar de fabrikant doorverwezen en kan dan niet meer in de winkel terecht. Garantiekwesties mogen best door de fabrikant worden afgehandeld, maar de winkel blijft altijd aanspreekpunt. De Consumentenbond heeft Bart Smit hierop gewezen en de speelgoedketen heeft beterschap beloofd.

Gaat een spelcomputer of spelletje vanaf 14 dagen na aankoop stuk, dan verwijzen de winkels van Bart Smit hun klanten door naar de fabrikant. Volgens de keten doen zij dit op verzoek van onder meer Sony en Nintendo, die de klachten dan sneller zouden kunnen afhandelen. Dit ontslaat Bart Smit echter niet van zijn verplichtingen. Uit meldingen van leden van de bond blijkt dat zij in de winkel worden afgewimpeld als zij er met de fabrikant niet uitkomen of als zij de apparatuur niet zelf willen opsturen. Bart Smit heeft inmiddels beloofd alle winkels nog eens instructies te geven dat zij klanten met defecte apparatuur ook in de winkel dienen te helpen.

Consumentenrecht

Als een relatief nieuw product buiten de schuld van de consument kapot gaat, dient de winkelier te zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging. Ook als het product al wat ouder is en geen garantie meer heeft, kan het redelijk zijn dat de verkoper een deel van de kosten voor zijn rekening neemt.