Bijsluiter geneesmiddelen moet beter

Al in 2008 constateerde de bond samen met de Universiteit van Utrecht dat de leesbaarheid van bijsluiters vaak onder de maat is. Consumenten kunnen relevante informatie niet vinden of begrijpen niet wat er staat, zo bleek uit onderzoek. Bijsluiters zijn gebonden aan strenge, vaak Europese, regels. Maar ook binnen die strakke regelgeving zijn verbeteringen mogelijk. De Consumentenbond werkt samen met patiëntenverenigingen, het ministerie, farmaceuten, wetenschappers en het College ter Beoordeling Geneesmiddelen aan mogelijke verbeteringen.

Begrijpelijke taal

Uit panelonderzoek blijkt dat consumenten en patiënten behoefte hebben aan begrijpelijke taal en een duidelijke inhoudsopgave. Daarnaast moet ook de vormgeving van de bijsluiter anders. Van de consumenten en patiënten in het panel pleit in totaal 35% voor grotere letters en 43% vindt dat farmaceuten duidelijker moeten aangeven wat belangrijk is, bijvoorbeeld door vette of schuine letters te gebruiken.