Boekingssites vliegtickets overtreden de regels

Nieuws|Boekingssites voor vliegtickets houden zich nog steeds niet aan de wettelijke regels voor eerlijke prijsinformatie. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Bij het begin van het boekingsproces komt niet direct de totaalprijs in beeld en wie niet uitkijkt, zit ongevraagd aan een verzekering vast die vaak duur is of onnodig.

De boekingssites overtreden hiermee de wettelijke regels én de Reclame Code Reisaanbiedingen. De bond roept consumenten op om misleidende prijzen of aanbiedingen die niet te boeken zijn, te melden via reislokkertjes@consumentenbond.nl. De resultaten worden voorgelegd aan de bedrijven en aan de Consumentenautoriteit.Het goede nieuws is dat (brandstof)toeslagen en luchthavenbelasting tegenwoordig steeds vaker in de prijs zitten.

Eerlijke Handel

De Consumentenbond organiseert van 14 tot en met 18 december 2009 de ‘Actieweek Eerlijke Handel’ om aandacht te vragen voor het eerlijk zaken doen met consumenten. In de Actieweek Eerlijke Handel staat er elke dag een ander onderwerp in de schijnwerpers. Naast misleidende reisaanbiedingen vraagt de bond onder andere aandacht voor eerlijk zakendoen in de financiële sector en claims op levensmiddelen. Consumenten kunnen daarnaast de hele week stemmen op hun top 5 van grootste consumentenergernissen.