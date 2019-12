Bonusverbod op alle financiële producten

Met dit voorstel wordt er een belangrijke stap gezet om de perverse prikkels uit het systeem te bannen, maar het risico op mis-selling bij andere financiële producten, zoals een inkomensverzekering of de uitvaartverzekering in natura, is dan groot. Tussenpersonen proberen wellicht de gederfde inkomsten te compenseren met het verkopen van producten waar zij nog wel een bonus voor krijgen. Of het verbod op bonussen wordt omzeild doordat tussenpersonen wellicht beloond worden met bovenmatige bonussen via de producten waar dat wel is toegestaan en van dezelfde aanbieder zijn.

Provisietransparantie

In 2009 treedt nieuwe wetgeving in werking die uitwassen binnen de financiële sector indamt en transparantie bevordert. Dit moet er aan bijdragen dat financieel adviseurs en aanbieders in hun advieswerk de wensen van de consument veel meer centraal stellen dan de verkoop van financiële producten.