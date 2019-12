Borstkankerzorg niet in elk ziekenhuis op orde

Nieuws|Voor vrouwen met borstkanker kan het een behoorlijk verschil maken of ze zich laten behandelen in ziekenhuis A of ziekenhuis B. Zo blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond publiceert in de Gezondgids van oktober.

Op basis van cijfers over het aantal operaties waarbij in één keer de hele tumor succesvol wordt verwijderd en gegevens over de ervaring van het chirurgenteam raadt de bond in totaal 17 ziekenhuizen aan. Dertien ziekenhuizen hebben de behandelingen voor borstkanker duidelijk minder goed op orde.

Elk jaar wordt in Nederland zo'n 14.000 keer de diagnose borstkanker gesteld, een aantal dat nog ieder jaar stijgt. Positief is wel dat de behandeling steeds vaker succes heeft. Een ziekenhuis waar de borstkankerzorg goed op orde is biedt geen garantie op genezing, maar het betekent wel dat belangrijke zaken goed geregeld zijn. Bij het onderzoek, dat gebaseerd is op cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en gegevens van zorgverzekeraar CZ, ontdekte de Consumentenbond dat er nog steeds een fors aantal ziekenhuizen is waar structureel te weinig borstkankeroperaties worden uitgevoerd. Dat is voor patiënten nadelig, want de mate van ervaring zegt iets over de kans op een succesvolle behandeling. Bovendien zijn er ziekenhuizen waar bij meer dan 1 op de 5 borstsparende operaties tumorresten achterblijven.

In alle ziekenhuizen kunnen patiënten snel terecht voor een eerste afspraak, en ook de normen voor een snelle diagnose en operatie wordt bijna overal gehaald. Een negatief punt is dat in een aantal ziekenhuizen te veel chirurgen zich bezig houden met borstoperaties. Uit oogpunt van ervaring en routine vindt ook de IGZ dat binnen een ziekenhuis maximaal de helft van alle chirurgen dat soort ingrepen mag doen. Dat is bovendien duidelijker voor de patiënt, er is dan vaker één aanspreekpunt.

Actief informeren

De Consumentenbond vindt dat de betreffende ziekenhuizen patiënten actief moeten informeren over het hoge aantal operaties waarbij de tumor niet helemaal wordt weggehaald en over de beperkte ervaring van de behandelend chirurgen. Patiënten kunnen dat dan meenemen in hun keuze en de risico's afwegen. Ook wil de bond dat ziekenhuizen waar structureel te weinig borstkankeroperaties worden uitgevoerd patiënten doorverwijzen. De Gezondgids geeft een overzicht van alle ziekenhuizen die de borstkankerzorg goed op orde hebben, en ook van de ziekenhuizen die achter blijven. Leden van de bond kunnen de informatie ook vinden op www.consumentenbond.nl/borstkanker.