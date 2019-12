Broodje gezond: weinig groente, veel zout

Nieuws|Een broodje gezond is misschien lekker, maar niet per definitie gezond. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond die verschijnt in de Gezondgids van september. Alle onderzochte broodjes gezond bevatten te veel zout en in veel gevallen juist weinig groente. En ook qua calorieën zitten ze aan de hoge kant, met gemiddeld dik 400 kcal per broodje.