Aantal calorieën op de prijslijst van fastfoodketens

Nieuws|Fastfoodketens doen er goed aan om op de prijslijst boven de toonbank duidelijk aan te geven hoeveel calorieën en vet de hamburgers en andere snacks bevatten. Voedingswaarde-informatie in folders of op andere plekken in de zaak heeft geen enkel effect, zo blijkt uit diverse Amerikaanse onderzoeken.