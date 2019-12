Chinese schoenen blijven kunstmatig duur

Nieuws|De prijs van schoenen uit China en Vietnam blijft nog zeker een jaar kunstmatig hoog. Dat is het gevolg van een besluit van de Europese Commissie. In de dagen voor Kerst besloot de commissie – met een nipte meerderheid – dat de importheffing (10% op Vietnamese schoenen en dik 16% op schoenen uit China) voorlopig niet verdwijnt. De Consumentenbond is teleurgesteld over het besluit.