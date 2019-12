Chinese banden schieten tekort op nat wegdek

Nieuws|De Chinese merken in de jaarlijkse test autobanden presteren onder de maat op nat wegdek. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar zomerbanden, waaraan ook de Consumentenbond deelneemt. De resultaten staan in de Consumentengids van maart.

Als beste uit de test in de gangbare breedtemaat 185/60 R14H komt de Michelin Energy Saver, die goede prestaties op zowel een natte als droge weg paart aan een lage rolweerstand en een uitstekende slijtvastheid.

Energielabel

De Europese Commissie wil een label invoeren voor autobanden waarop naast de rolweerstand (van belang voor energieverbruik en dus CO2-uitstoot) ook de prestaties op een nat wegdek en de geluidsproductie staan. De Consumentenbond is een warm voorstander van zo’n label maar dan moet dit wel duidelijker en moet veiligheid leidend zijn. Goede banden zijn essentieel voor de veiligheid van het hele voertuig. Deze mag niet worden opgeofferd aan een lagere rolweerstand of minder geluidsoverlast, hoe belangrijk het terugdringen van CO2-reductie ook is. Consumenten moeten daarom in een oogopslag kunnen zien hoe een band scoort op veiligheid. We zullen hiervoor aandacht vragen bij de Europese overheid.

Overigens zijn veiligheid en milieu (en uw portemonnee) ook gebaat bij een juiste bandenspanning. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds meer dan de helft van de auto’s met te zachte banden rijdt.