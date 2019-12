Bart Combée opvolger Felix Cohen

Nieuws|Bart Combée is op 1 april begonnen als nieuwe algemeen directeur van de Consumentenbond. In die functie is hij de opvolger van Felix Cohen, die eind maart na een dienstverband van ruim elf jaar stopte bij de bond.

De 41-jarige econoom Bart Combée is de afgelopen jaren werkzaam geweest in diverse directiefuncties bij profit- en non-profitorganisaties, meest recent bij Viataal. Ook was hij eind jaren ’90 vier jaar gemeenteraadslid in Rotterdam.

Twee belangrijke uitdagingen

Combée ziet bij de Consumentenbond twee belangrijke uitdagingen. ‘Ten eerste wil ik de band met onze achterban sterker maken. We hebben 540.000 leden, en dat is fantastisch, maar ik wil graag dat we nog beter inspelen op de behoeften van onze huidige en potentieel toekomstige leden. Denk aan alle kwesties waar consumenten mee zitten; de kredietcrisis, ernstige missers in de zorg, woekerpolissen, onduidelijke hypotheken en pensioenen. Ten tweede denk ik dat we meer kleur kunnen uitstralen om op een eigentijdse manier op te komen voor de belangen van de consument. Glashelder en actief, zodat mensen denken: Hé, dit gaat over mij, en dit doen ze voor mij!’