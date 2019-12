Compensatie bij vertraging internationale trein

Reizigers hebben met ingang van 3 december recht op compensatie wanneer hun internationale trein uitvalt of ernstig vertraagd is. Bij een vertraging van 60 minuten of meer bedraagt deze 25% van de ticketprijs en van 120 minuten of meer 50%. De Consumentenbond pleit ervoor dat reizigers de compensatie kunnen claimen bij één loket, namelijk de vervoerder waar ze het kaartje hebben gekocht.