Consument moet stem hebben in toezicht bedrijf

Nieuws|Als het aan de Consumentenbond ligt, krijgt ieder groot bedrijf binnenkort in zijn raad van commissarissen (RvC) een ‘consumentencommissaris’. Het gaat daarbij om iemand die vanuit het belang van de consument meebeslist en die oog heeft voor ontwikkelingen in de maatschappij.

De consumentencommissaris moet ervoor zorgen dat de consument bij belangrijke besluiten niet tussen wal en schip valt. Klanten bepalen met hun aankopen het bestaansrecht van een onderneming. In dat licht is het niet meer dan logisch dat de consument ook een stem krijgt in het toezicht. De kredietcrisis laat zien dat bedrijven hun klanten soms uit het oog verliezen of verwaarlozen. De consumentencommissaris kan in zo’n geval ingrijpen.

Buitenspel

Een aantal bedrijven heeft in zijn RvC al een commissaris met een speciaal oog voor werknemers of voor het milieu, maar de klant staat vooralsnog buitenspel. De Consumentenbond gaat de komende tijd proberen om bedrijven warm te laten lopen voor het idee van de consumentencommissaris.