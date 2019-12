Consumenten willen informatie over hoeveelheid vet, suiker en zout in fastfood

Nieuws|De Consumentenbond pleit voor een duidelijke richtlijn voor vermelding van de voedingswaarde van producten in restaurants. De bond doet dit naar aanleiding van de resultaten van een eigen opiniepeiling waarin de deelnemers aangeven dat er in fastfoodrestaurants vóór aankoop informatie beschikbaar moet zijn over de hoeveelheid vet, suiker en zout in de producten.

Deze wens sluit aan op de onlangs verschenen Nota Overgewicht van het kabinet . In deze nota is de doelstelling opgenomen dat informatie over voedingswaarde van de producten in de horeca beschikbaar moet komen voor consumenten. De Consumentenbond wil dat bij de invulling van deze doelstelling gebruik gemaakt wordt van onafhankelijk consumentenonderzoek en adviezen van onafhankelijke instanties zoals de Gezondheidsraad.

In de opiniepeiling van de bond geven de ondervraagden tevens aan dat zij voorstander zijn van het systeem met verkeerslichten om de voedingswaarde van producten inzichtelijk te maken. Dit systeem wordt in Groot-Brittannië door verschillende fabrikanten met succes op het etiket vermeld, en meerdere onderzoeken wijzen uit dat dit systeem beter bruikbaar is dan enkelvoudige logo’s als ‘Ik Kies Bewust’, en het systeem van de ‘Dagelijkse voedingsrichtlijn’.

De logo's van links naar rechts:

- Ik Kies Bewust;

- Energie per portie;

- McDonalds informatiesysteem;

- Verkeerslichtsysteem;

- Dagelijkse Voedingsrichtlijn.