Consumenten krijgen lange rekeningnummers

De banken lanceren op 16 juni 2009 de gratis IBAN BIC service http://www.ibanbicservice.nldie consumenten helpt bij het omnummeren van hun bankrekeningnummer naar een Europees rekeningnummer bestaande uit 18 tekens (combinatie van cijfers en letters). Consumenten moeten verplicht dit langere nummer gaan gebruiken voor al hun overschrijvingen en betalingen. De Consumentenbond roept de banken op consumenten niet met dit gedoe op te zadelen, maar achter de schermen de aanvullende informatie aan een rekeningnummer toe te voegen.

Een heel klein deel van het Nederlandse betalingsverkeer is nu grensoverschrijdend en alleen daar is op dit moment een Europees rekeningnummer verplicht. Het verschil tussen een binnenlandse of grensoverschrijdende overschrijvingen verdwijnt echter waardoor consumenten in de toekomst alle rekeningnummers moeten omnummeren. De omnummerservice van de banken is beschikbaar via sms, telefoon en de speciale website. Voor rekeningnummers in een internetbankieradresboek bestaat de mogelijkheid in één keer de Europese variant op te vragen en te downloaden.

SEPA

De Nederlandse betaalmarkt is een van de meest efficiënte, veilige en goedkope betaalmarkten ter wereld. Inzet van de Consumentenbond is dat de veiligheid gewaarborgd blijft en de kosten van het betalingsverkeer niet stijgen. Begin april maakte de Consumentenbond bekend overeenstemming te hebben bereikt met de banken over extra veiligheidsmaatregelen bij de Europese incasso.

