Consumentenbond op Huishoudbeurs

Nieuws|Van zaterdag 14 tot en met zondag 22 februari 2009 staat de Consumentenbond op de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam.

Op de Huishoudbeurs vind je de leuke producten en nieuwe trends op het gebied van Mode, Verzorging, Vrije tijd, Wonen en Culinair.

Keuzes maken

In het enorme aanbod van nieuwe producten en diensten is het lastig kiezen wat de beste koop of een voordelige keuze is. Zeker wanneer het gaat om producten die van invloed zijn op je gezin. Dan wil je zeker weten dat je de juiste keuze maakt. Op de Huishoudbeurs laat de Consumentenbond zien hoe je voor jou en je gezin de beste keuzes kunt maken.

Stand Consumentenbond

Kom langs bij de stand van de Consumentenbond: hal 7, stand 236. Leden kunnen gratis een Geldgids ophalen. En als u nog geen lid bent dan kunt u meedoen aan de krasactie. Bij een goed antwoord mag u gratis drie maanden gratis kennismaken met de Consumentenbond*.

Openingstijden

De openingstijden zijn dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur en op 19 en 20 februari zelfs van 11.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie over alles wat er op de beurs te doen is kunt u kijken op www.huishoudbeurs.nl.

* U wordt automatisch lid. Wilt u dit niet, dan is één telefoontje tijdens de kennismakingsperiode voldoende om direct op te zeggen.