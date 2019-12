Contributie 2010

Nieuws|Het lidmaatschap van de Consumentenbond met de Consumentengids plus internettoegang tot alle testresultaten via Consumentengids Online kost in 2010 €61. Een lidmaatschap met alleen toegang tot Consumentengids Online kost in 2010 €46. Dit heeft de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, besloten.