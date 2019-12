Controlegegevens hygiëne supermarkten openbaar

Het is alleen mogelijk om per keten te checken hoe het met de hygiëne staat. Per filiaal zou beter zijn, omdat consumenten dan gericht kunnen kiezen naar welke winkel ze wel of juist niet gaan. Uit de eerste gegevens van de VWA blijkt overigens dat van de grote landelijke ketens Super de Boer de hygiëne niet overal onder controle heeft. Het is echter onduidelijk om welke filialen het gaat.

Restaurants

De Consumentenbond is al lange tijd voorstander van het openbaar maken van controlegegevens. Dit geeft bedrijven een stimulans om hygiënischer te werken, en bovendien is het goede keuze-informatie voor de consument. Uit een eerdere peiling blijkt dat 98% van de consumenten vindt dat inspectiegegevens van de VWA openbaar moeten zijn. De meeste interesse gaat daarbij uit naar de inspectierapporten van restaurants en andere horeca-bedrijven. De Consumentenbond heeft al vaker aangetoond dat in die sector de hygiëne lang niet altijd op orde is. In Denemarken en Groot-Brittannië kunnen consumenten inmiddels op de deuren van restaurants zien of het bedrijf voldoet aan de hygiëne-eisen.

Zie ook de site van de VWA.