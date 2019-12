Discussie over auteursrecht tijdens Noorderslag

Nieuws|Aan de vooravond van een kamerdebat over auteursrecht discussieert de Consumentenbond met experts en belanghebbenden over de toekomst van het thuis downloaden en kopiëren van muziek en films. Die discussie is vrijdag (16 januari) tijdens het internationale muziekfestival Noorderslag in Groningen. De bond zou graag zien dat SP-kamerlid Arda Gerkens, die ook meedoet aan de discussie, het consumentenperspectief meeneemt in het rapport van de parlementaire werkgroep Auteursrecht.