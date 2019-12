Doorverbinden is erg duur

Nieuws|Zonder het te weten betalen consumenten zeer hoge bedragen voor het doorverbinden via nummerinformatiediensten. Voor de meeste consumenten is het waarschijnlijk niet duidelijk dat de hoge gesprekskosten ook na het doorverbinden doorlopen. Dat wordt aan het begin van het gesprek niet vermeld. De Consumentenbond vraagt de Consumentenautoriteit te onderzoeken of het niet vermelden van deze informatie door deze diensten een oneerlijke handelspraktijk is waartegen kan worden opgetreden.

Het Algemeen Dagblad schrijft op 27 juli over deze praktijken. Nummerinformatiediensten rekenen niet alleen een tarief voor het opzoeken van een nummer maar brengen datzelfde hoge tarief ook in rekening voor het gesprek dat volgt nadat consumenten zijn doorverbonden. Bekende nummerinformatiediensten zoals 1888 en 1850 – maar ook kleine aanbieders zoals Myoffice – brengen op deze manier hoge kosten in rekening waarvan consumenten niet op de hoogte zijn. Deze praktijk kan erg onvoordelig uitpakken voor consumenten, zeker wanneer het opgezochte nummer een gratis 0800 nummer is. In dat geval betalen consumenten 70 of 80 cent per minuut voor een gratis nummer alleen omdat ze zijn doorverbonden door een nummerinformatiedienst.

Zelf bellen

De Consumentenbond vindt dat de nummerinformatiediensten duidelijk moeten vertellen welke dienst ze leveren en tegen welk tarief. In het bijzonder moeten zij consumenten aan het begin van het gesprek vertellen welke kosten gemoeid zijn met het doorverbinden. Consumenten kunnen veel geld besparen door zich niet te laten doorverbinden. De meeste nummerinformatiediensten sturen een gratis SMS met daarin het gezochte nummer. Consumenten kunnen dan beter zelf het gezochte nummer bellen.