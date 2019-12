Downloaders geen criminelen

Nieuws|Gratis downloaden van muziek voor eigen gebruik moet ook in de toekomst toegestaan blijven. De Consumentenbond reageert hiermee op het rapport Auteursrechten, dat een werkgroep onderleiding van Arda Gerkens vandaag aan de Tweede Kamer presenteerde. De werkgroep adviseert onder andere om downloaden strafbaar te gaan stellen en wil het verbod handhaven door het monitoren van al het internetverkeer. Dit is een grote inbreuk op privacy. Elke Nederlander wordt dan in feite continue digitaal preventief gefouilleerd. Dat is niet acceptabel, aldus de bond.

'Laten we voorop stellen dat artiesten recht hebben op een eerlijke beloning. Verbetering van het auteursrechtenstelsel is dan ook een goede zaak, daar hebben we als Consumentenbond ook voor gepleit. Maar individuele vervolging van illegaal downloaden roept bezwaren op, consumenten worden hierdoor gecriminaliseerd,' aldus Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Onacceptabel

Voor consumenten is lang niet duidelijk wanneer er sprake is van illegaal downloaden, dat is voor internetgebruikers ook zeer moeilijk om te beoordelen. Neemt de Tweede Kamer de adviezen uit de initiatiefnota over, dan wordt de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy van elke Nederlander fors ingeperkt. De bond het criminaliseren van consumenten en de wijze van handhaving onacceptabel.