Drinkwatertoezicht bij NMA

De toezichthouder Drinkwater moet niet alleen in de gaten houden of drinkwaterbedrijven hun werk goed doen, maar ook gaan toezien op tariefregulering. Drinkwater is een monopoliemarkt met gereguleerde prijzen, maar het is niet de bedoeling dat daar torenhoge winsten worden gemaakt.

Hoge winsten

Uit diverse onderzoeken blijkt dat drinkwaterbedrijven de afgelopen jaren hoge winsten hebben uitgekeerd aan hun aandeelhouders. In de nieuwe Drinkwaterwet wordt een maximum gesteld dat er aan winst uitbetaald mag worden. Daarmee wordt een langgekoesterde wens van de Consumentenbond, namelijk een eerlijke prijs voor drinkwater, gerealiseerd.