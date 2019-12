Nieuws|De Consumentenbond heeft in de eerste twee weken van oktober tientallen telefoontjes van leden binnen gekregen over de ontwikkelingen bij DSB. Leden maken zich voornamelijk zorgen over het geld op hun betaal- en spaarrekening.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft inmiddels een noodregeling afgekondigd en verwacht op korte termijn het depositogarantiestelsel te kunnen activeren. De Consumentenbond roept DNB op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan spaarders en gedupeerden van DSB Bank.

Voor meer informatie over het depositogarantiestelsel kijk op in ons dossier over sparen op de pagina Depositiegrarantiestelsel.

DSB Bank heeft in het verleden ook achtergestelde deposito’s verkocht. Bij een achtergesteld deposito lopen consumenten meer risico, omdat het tegoed daarop bij een eventueel faillissement van de bank pas wordt terugbetaald als alle andere schuldeisers zijn afbetaald. Deze consumenten zijn dan de laatste schuldeisers in de rij, zij worden dus 'achtergesteld' ten opzichte van andere schuldeisers. Daarnaast valt een achtergesteld deposito - in tegenstelling tot een ‘normaal’ deposito – meestal niet onder het depositogarantiestelsel van DNB (De Nederlandsche Bank).

Depositogarantiestelsel

De Consumentenbond raadt aan spaargeld zoveel mogelijk te spreiden over Nederlandse banken met een vergunning van DNB die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. In geval van faillissement wordt er €100.000,- per instelling per persoon gegarandeerd (dus ook al heeft een consument meerdere rekeningen bij één bank, er wordt in totaal €100.000 vergoed). In het geval van een en/of rekening geldt dit voor beide rekeninghouders.

Veelgestelde vragen (en de antwoorden daarop) over de DSB-ontwikkelingen staan ook in ons dossier Sparen.