Duidelijkheid over varkensgriep

Bij de informatie over varkensgriep zijn veel instanties betrokken. Soms spreken die elkaar tegen; mede omdat de informatie snel wisselt. De overheid verwijst voor de meest actuele informatie naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM). Daar staat ook een compleet overzicht van veelgestelde vragen, met de bijbehorende antwoorden.

Calamiteitenfonds

Mensen die op het punt staan af te reizen naar landen waar varkensgriep is uitgebroken hebben recht op duidelijkheid, met name over de vraag of het nog verstandig is om in het vliegtuig te stappen. De bond pleit ervoor dat er weer één loket komt dat reisadviezen geeft. Het Calamiteitenfonds voor de reisbranche zou deze adviezen kunnen gaan geven, maar dan moeten ook gezondheidsrisico’s – net als natuurrampen en oorlogs- of terreurdreiging – onder de dekking van het Calamiteitenfonds gaan vallen. Dat is vooral belangrijk met het oog op kosteloos annuleren. De bond gaat hierover met het Calamiteitenfonds in gesprek. Wie niet naar een land als Mexico wil afreizen vanwege de varkensgriep en geen hoge annuleringskosten wil betalen, is nu nog afhankelijk van de coulance van de reisorganisatie. De ervaring leert dat ANVR-reisorganisaties over het algemeen hun klanten in staat stellen om te boeken naar een andere datum of bestemming.

De Consumentenbond heeft op haar website een pagina gewijd aan de Mexicaanse- of varkensgriep.