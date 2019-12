Duidelijkheid in onderzoek naar Pretium Telecom

Nieuws|De Consumentenautoriteit (CA) heeft Pretium Telecom een boete opgelegd, omdat de wervingspraktijken van dit bedrijf in strijd zijn met de wet. Daarnaast moet Pretium Telecom zijn wervingspraktijken aanpassen, op straffe van een dwangsom. Het is goed dat de toezichthouder hiermee duidelijkheid geeft over de uitkomsten van het onderzoek naar de handelswijze van deze telecomaanbieder. Bij de evaluatie van de Wet Handhaving Consumentenbescherming zal de Consumentenbond er in de loop van dit jaar bij de politiek op aandringen dat onderzocht wordt of de toezichthouder voldoende middelen en bevoegdheden heeft om effectief op te kunnen treden tegen aanbieders zoals Pretium Telecom.

Met het besluit van de Consumentenautoriteit, gericht op het staken van de geconstateerde overtredingen, worden consumenten die hier last van hebben helaas nog niet rechtstreeks geholpen. Gedupeerde consumenten kunnen met deze uitspraak zonodig via de geschillencommissie Telecommunicatie of de rechter proberen hun gelijk te halen.

De Consumentenautoriteit maakte zaterdag 7 maart 2009 bekend dat het Pretium Telecom een boete van €87.000,- oplegt voor de manier waarop zij telefonisch klanten werft. Het bedrijf zou zich niet aan de wettelijke regels houden doordat onduidelijk is namens welk bedrijf er gebeld werd en met welk doel, ook werd in de welkomstbrief de ontbindingsmogelijkheid die de wet vereist niet correct vermeld. Pretium Telecom heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit. Dit schort de opgelegde maatregelen niet op. Pretium Telecom heeft door het voeren van een gerechtelijke procedure achter gesloten deuren in de afgelopen maanden getracht openbaarmaking van het besluit van de CA via de rechter te voorkomen.