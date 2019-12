Duidelijkheid nieuwe EU-verordening treinreizigers vereist

Nieuws|De Consumentenbond vraagt samen met de ANWB en ROVER aandacht voor het ‘lek’ in de nieuwe EU-verordening die treinreizigers meer rechten moet bieden bij ernstige vertragingen, het missen van aansluitingen en uitval van treinen. De organisaties willen dat EU-transportcommissaris Tajani voor de ingangsdatum, 3 december 2009, duidelijk maakt dat de spoorwegonderneming waar de reiziger zijn ticket koopt, aansprakelijk is voor het hele reistraject en niet slechts voor het traject binnen de eigen lidstaat.

Sommige spoorwegondernemingen, zoals NS Hispeed – bekend van de uitstapjes naar Brussel, Parijs of Londen – hebben laten weten in hun voorwaarden aansprakelijkheid uit te sluiten voor problemen over de eigen landsgrenzen. Dit staat op gespannen voet met het doel en de inhoud van de nieuwe verordening, namelijk dat de reiziger de schade voor het hele traject vergoed krijgt en dat hij daar eenvoudig voor kan aankloppen bij het adres waar hij het ticket heeft aangeschaft. Als EU-commissaris Tajani niet snel actie onderneemt is de kans groot dat deze constructie onder de nieuwe verordening wordt geaccepteerd.