Duurder treinkaartje door hogere tarieven ProRail onaanvaardbaar

Nieuws|Reizen per trein dreigt in 2010 extra duur te worden omdat de NS 30 miljoen euro meer moet gaan betalen aan spoorbeheerder ProRail. De Consumentenbond verzet zich tegen de prijsstijging en steunt de klacht die de NS inmiddels heeft neergelegd bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Spoorwegbedrijven betalen aan staatsbedrijf en monopolist ProRail een vergoeding voor het gebruik van het spoor en voor de verkeersleiding. Vaste kosten, zoals aanleg en onderhoud, zijn voor rekening van de staat. ProRail heeft nu aangekondigd de tarieven voor het gebruik van het spoor per 2010 met 17% verhogen, zonder dat daar een verbetering tegenover staat. Voor de Consumentenbond is dat volstrekt onaanvaardbaar.

Wetgeving aanpassen

Wettelijk gezien mag de NS een stijging van de ProRail-tarieven doorberekenen in de prijs van het treinkaartje. Dat betekent in dit geval een extra prijsstijging van 2,5% bovenop de reguliere inflatiecorrectie. Het is goed dat de NS zelf al protest aantekent tegen de nieuwe tarieven van ProRail, maar de Consumentenbond pleit voor een meer structurele oplossing. De bond wil dat in de spoorwegwetgeving duidelijker wordt geregeld hoe de kosten van het spoor worden verdeeld.