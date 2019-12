AH-klavertje met kleur eerste goede stap

Nieuws|Binnenkort hanteert Albert Heijn twee varianten van het ‘Gezonde Keuze Klavertje’. Gezonde producten (voorkeurscategorie) krijgen een groene ring om het klavertje, middenwegproducten een oranje ring. De Consumentenbond juicht de invoering van de kleurcodering toe. Toch blijft de bond voorstander van één overkoepelend systeem, waarbij het in één oogopslag duidelijk is of een product veel of weinig verzadigd vet, suiker en zout bevat. Het verkeerslichtsysteem is daarbij favoriet, zo blijkt uit onderzoek onder consumenten.