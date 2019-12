Eerste Kamer verkort bewaarplicht telecom

Nieuws|De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2009 bepaald dat privé-gegevens over het bellen en internetten van consumenten, zoals gegevens over aan wie je een e-mail stuurt of met wie je belt, niet langer dan 1 jaar –of bij internet zelfs maar 6 maanden- bewaard mogen worden. De Consumentenbond is geen voorstander van de bewaarplicht en dringt er op aan dat privé-gegevens ook niet langer dan deze periode bewaard blijven.