Energie:direct verbetert Laagsteprijs Garantie

Nieuws|Energie:direct is te strikt omgegaan met de toepassing van zijn Laagsteprijs Garantie, waardoor claims van consumenten onterecht werden afgewezen. Het energiebedrijf heeft dit na tussenkomst van de Consumentenbond aangepast. Klanten bij wie de claim ten onrechte is afgewezen, kunnen die alsnog indienen.

Bij de bond kwam een klacht binnen over een klant die aanspraak had gedaan op de Laagsteprijs Garantie van Energie:direct. Zijn claim werd afgewezen omdat het om een offerte voor groene stroom ging. Met de energieleverancier is afgesproken dat claims niet meer mogen worden afgewezen, omdat het een ander soort stroom betreft.

Voorwaarden

Naar aanleiding van vragen van de Consumentenbond heeft Energie:direct de Laagsteprijs Garantie verbeterd. Alle voorwaarden voor deze garantie zijn voortaan op het openbare deel van de website te zien, dus voordat men klant is geworden bij Energie:direct. Daarnaast kunnen klanten na de zomer 1 keer per contractjaar gebruikmaken van deze garantie en dat betekent als de aanspraak wordt gehonoreerd (en dus niet al bij het insturen van een offerte). Energie:direct’s LaagstePrijs Garantie houdt in dat klanten bij het ontvangen van een beter aanbod voor energie het verschil plus 50% terugkrijgen.

