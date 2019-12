Energietoezicht werkt niet voor consumenten

Nieuws|De Algemene Rekenkamer heeft op 31 maart 2009 het onderzoek naar toezicht op het transport van energie gepubliceerd. De Rekenkamer onderschrijft de conclusie van de Consumentenbond dat het toezicht op deze monopolie niet goed werkt waardoor consumenten te veel betalen voor gas- en elektriciteitstransport. Consumenten worden niet voldoende tegen de monopolies van netbeheerders beschermd. De bond eist dat de Tweede Kamer ingrijpt en de minister dwingt een einde te maken aan deze praktijk en gaat zorgen voor adequate bescherming van consumenten in deze sector.

In september 2008 stuurden de Consumentenbond samen met 5 andere afnemersorganisaties (Vereniging Eigen Huis, Woonbond, VEMW, MKB Nederland en Aedes) een brandbrief naar de Tweede Kamer over de te hoge energietarieven. Huishoudens en zakelijke afnemers in Nederland betalen meer dan 1 miljard Euro te veel voor transport van elektriciteit en gas. De Tweede Kamer heeft vervolgens het idee omarmd de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten uitvoeren naar de effectiviteit van de huidige tariefregulering.

Toezicht energie

Om consumenten te beschermen tegen een te hoge prijs voor het transport van energie zijn er wettelijke afspraken gemaakt over de hoeveelheid geld er verdiend mag worden aan het transport van energie. Het is dan wel noodzakelijk dat daar effectief toezicht op is.